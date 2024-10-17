Жертвами ДТП в Винницкой области стали шесть человек

В минувшую среду, 16 октября, возле села Писаревка в Винницкой области на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что водитель автомобиля DAF не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic, который двигался во встречном направлении.

Увы, в результате аварии водитель микроавтобуса и пять его пассажиров – жители Винницкого района 16, 17, 19, 23 лет и 21-летний житель Жмеринского района – погибли на месте ЧП.

Добавляется, что водитель грузовика с полученными травмами госпитализирован в больницу. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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