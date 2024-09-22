Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте

В Телеграм появилась новая тапалка от Primex PricePulse, в которой вы можете предсказывать движения цен криптовалют и зарабатывать за это поинты. Запустить тапалку можно по ссылке

Чем точнее будут ваши предсказания на Primex PricePulse — тем больше поинтов вы будете получать

Основные разделы приложения:

— Predict — угадываете цену BTC

— Tasks — ежедневные и социальные задания

— Referal — получайте поинты за каждого приглашенного друга

— Airdrop — оставляете свой EVM-кошелек (копируете адрес ETH из любого вашего кошелька)

Вкладчка Airdrop в Primex PricePulse, похоже, появилась в тапалке не просто так. А если учесть, что проект собрал около $6 миллионов инвестиций, то в нем явно стоит принять участие.