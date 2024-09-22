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Новости > Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте

Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте

Александр Панько
22.09.24 17:44
95
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
В Телеграм появилась новая тапалка от Primex PricePulse, в которой вы можете предсказывать движения цен криптовалют и зарабатывать за это поинты. Запустить тапалку можно по ссылке.
 
Чем точнее будут ваши предсказания на Primex PricePulse — тем больше поинтов вы будете получать
 
Основные разделы приложения:
 
— Predict — угадываете цену BTC
 
— Tasks — ежедневные и социальные задания
 
— Referal — получайте поинты за каждого приглашенного друга
 
— Airdrop — оставляете свой EVM-кошелек (копируете адрес ETH из любого вашего кошелька)
 
Вкладчка Airdrop в Primex PricePulse, похоже, появилась в тапалке не просто так. А если учесть, что проект собрал около $6 миллионов инвестиций, то в нем явно стоит принять участие.

Тэги: Primex PricePulse, тапалка

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