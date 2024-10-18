Появилось видео смертельного крушения автобуса в Турции

Жуткое ДТП произошло в Турции. В центральной части страны разбился пассажирский автобус, который ехал из Балыкесира в регион Каппадокия по шоссе E-90 в районе Аксарая.

На борту были два водителя, один гид и 41 пассажир.

Инцидент попал на камеру наблюдения: видно, что машина на большой скорости слетела с дороги и перевернулась.

Жертвами аварии стали как минимум семь людей.

Также 33 человека получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Турции перевернулся пассажирский автобус – погибло немало людей.