Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000

Стало известно, какой может быть цена криптовалютного токена BLUM (Блум), после того как окончится игровой период. Токен BLUM до сих пор можно заработать, зарегистрировавшись по ссылке в Телеграм.

Максимальный объем предложения токена BLUM (Блум) составит 10 миллиардов, что обеспечит ограниченный оборот и создаст дефицит по мере роста спроса.

В настоящее время цена токена BLUM (Блум) на биржевом премаркете составляет около 0,02 доллара.

Аналитики также прогнозируют скачок цен вскоре после листинга BLUM (Блум) на биржах. В течение первых нескольких недель токен может вырасти до $0,05 – $0,08, что будет обусловлено сильным интересом инвесторов и возросшей активностью рынка.

На данном этапе известно, что конвертация BLUM (Блум) в реальные токены скорее всего будет 1 к 3 или 1 к 6. То есть, если у вас уже есть в Телеграм 100 000 токенов BLUM (Блум) то вы получите соответственно 33 000 или 16 000 монет. При учете указаной выше минимальной цены в 0.02 доллара это - 660 долларов и 320 долларов соответсвенно. Однако, после роста цены BLUM (Блум) эти суммы могут вырасти до 1650 долларов и 800 долларов соответственно.