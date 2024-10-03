В Госдепе США дали оценку плану победы Украины

План победы, с которым президент Украины Владимир Зеленский ознакомил Белый дом во время визита в США, содержит продуктивные шаги. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

«Мы пересмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов. Мы будем с ними общаться на этот счет», — сказал он.

Миллер отметил, что Украина еще не детализировала этот план победы публично, потому и он не будет этого делать. В то же время подчеркнул, что США приняли этот план во внимание.

Спикер Госдепа добавил, что план победы касается не только действий, которые предпримет Украина, но и шагов, которые могли бы принять другие страны мира.

Напомним, украинцам раскроют план победы, но лишь частино.