Бельгийцы предупредили о вреде… фитнес-браслетов и смарт-часов

Эксперты из Льежского университета в Бельгии поведали о вреде фитнес-браслетов и смарт-часов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что использование этих гаджетов для отслеживания своей физической активности и общего состояния здоровья способно нанести вред психике.

В опыте участвовали тридцать добровольцев, которые активно использовали такие приборы и приложения для отслеживания своей физической активности и общего состояния здоровья.

Подопытные преследовали различные цели: от снижения веса до повышения производительности до формирования здоровых привычек.

Сказано также, что их уровень вовлеченности в использование гаджетов существенно варьировался.

Говорится, что у некоторых людей наблюдался рост интереса к трекерам, который позже стал стабильным, тогда как у других данное стремление со временем снижалось после начального энтузиазма.

Указывается: «Наиболее тревожным стало то, что среди общего числа добровольцев сформировалась группа пользователей, у которых увлечение здоровым образом жизни переросло в одержимость. Такие люди тратили чрезмерно много времени и усилий на изучение данных о своем здоровье и стремились к достижению идеальных показателей подвижности».

Подчеркивается, что подобное поведение негативно сказывалось на общем состоянии здоровья, так как стресс от чрезмерного внимания к данным играл ключевую роль в ухудшении самочувствия.

Сообщается, что испытуемые начали воспринимать информацию от трекеров как достоверную, игнорируя возможные ошибки в измерениях, что вызвало навязчивое стремление как можно быстрее достичь определенных медицинских и фитнес-целей, что, вопреки изначальной цели, вредило их благополучию.

Ранее ученые поведали о тренировках кое-что очень важное.