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Новости > Республиканцы уже разрабатывают план на случай проигрыша Трампа на выборах, — СМИ

Республиканцы уже разрабатывают план на случай проигрыша Трампа на выборах, — СМИ

Агата Кловская
30.09.24 15:22
136
Республиканцы уже разрабатывают план на случай проигрыша Трампа на выборах, — СМИ

Республиканская партия активно готовится к правовому обжалованию результатов президентских выборов в США. Такое предположение выдвинула команда кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщает Reuters.

Республиканцы часто подают судебные тяжбы, направленные на ограничение доступа к голосованию, объясняя это необходимостью предотвращения фальсификаций. В то же время, демократы обращаются в суд с требованиями обеспечить максимальную доступность голосования.

Например, в штате Аризона организация, созданная советником лидера республиканцев Дональда Трампа Стивеном Миллером, предлагает судьям возможность аннулировать результаты выборов из-за «нарушений» со стороны местных чиновников. Иск предусматривает возможность назначения повторных выборов по округам, где Харрис незначительно опережает Трампа.

В Мичигане республиканцы пытаются ограничить регистрацию избирателей и использование мобильных избирательных пунктов. В Неваде они требуют удаления из избирательных списков лиц, не имеющих права голосовать, несмотря на истечение срока для таких проверок.

В Пенсильвании Республиканская партия хочет усилить правила голосования по почте и ограничить возможность исправления ошибок в бюллетенях. Суд штата постановил не засчитывать бюллетени с неправильными датами, что стало победой для республиканцев.

В целом Республиканский национальный комитет принимает участие более чем в 120 судебных процессах в 26 штатах. Эксперты отмечают, что это может подорвать доверие к избирательному процессу.

Кампания Харрис утверждает, что республиканцы пытаются посеять недоверие к выборам, чтобы в случае поражения обвинить систему в несправедливости.

Напомним, сенатор-республиканец Марко Рубио выступил в защиту кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что война РФ против Украины должна закончиться переговорами, а не победой Киева.

Тэги: США, выборы, Дональд Трамп, Камала Харрис

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