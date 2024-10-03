USAID предоставит Украине 13 млн долларов

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит начальные $13 млн в рамках инициативы Реабилитация для Украины, направленной на поддержку систем физической реабилитации. Проект будет работать в 15 областях. Об этом сообщается на сайте USAID.

Отмечается, что «новая инициатива USAID Реабилитация для Украины — или сокращенно на англ. Rehab4U — поможет расширить доступ к реабилитационным услугам и вспомогательным технологиям, а также будет способствовать интеграции и активному участию людей с инвалидностью в жизнедеятельности их общин и процессах восстановления страны».

Также инициатива Rehab4U поможет создать устойчивую инклюзивную систему реабилитации.

Напомним, у союзников Украины не хватает денег, а поставки оружия под угрозой.