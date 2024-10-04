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Новости > Прогноз погоды в Украине: что предрекают синоптики на ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине: что предрекают синоптики на ближайшие дни

Александр Панько
03.10.24 23:25
97
Прогноз погоды в Украине: что предрекают синоптики на ближайшие дни

В Украине меняется погода. О том, чего ждать, поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в пятницу, 4 октября, в западных, днем в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер южный, в западных и Житомирской областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 8-13, на побережье морей до 17 тепла, в восточных областях плюс 5-10. Днем в западных областях 12-17 тепла, в северных областях плюс 17-22, на остальной территории Украины 21-26 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла.

Также информируется, что в субботу, 5 октября, в западных, северных и Винницкой областях временами пройдут умеренные дожди. На остальной территории Украины будет сухо, только в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный, в западных, Житомирской и Винницкой областях северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных и восточных областях плюс 8-13, на остальной территории 11-16 тепла, на побережье морей до плюс 19°. Днем в западных областях 11-16 тепла, в северных и Винницкой областях плюс 17-22, на остальной территории 23-28 тепла.

В украинской столице послезавтра временами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем в районе 20 тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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