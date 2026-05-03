Почему Украина превращается в Никарагуа

Почему Украина превращается в Никарагуа

Автор: Ольга Шаверина
03.05.26 14:11
Очень жалею, что не все свои лекции, которые проводила для курса грантрайтеров я записала. пороюсь, поищу и если найду выложу в общий доступ раздел, которым очень гордилась.

2 лекции я рассказывала историю возникновения международной помощи и грантов как инструмента. Мне было важно, чтобы слушатели понимали саму суть инструмента как явления.

Так вот. Изначально международная денежная помощь друг другу была инструментом выразить поддержку государству и получить от него встречную поддержку при голосовании, например, по важным вопросам в международных советах.

Нормально все двигалось, пока...

Пока в Африке не случился голод.

И так все бросились Африке помогать, что уже через несколько лет, правительства африканских стран поняли — голод, для них выгоднее, чем его отсутствие. Буквально но уровне экономики.

И голод зачастил.... Потом войны... все это замиксовалось с быстро растущей архитектурой пайплайнов освоения этой помощи. Сначала буквально: местные организации были неспособны на реализацию качественных проектов и Европейские подрядчики через страх вынуждены были выходить на рынок Африки, а потом уже и возвращаться обратно не захотели, таких потоков на Родине им было не видать.

С 70х стали появляться целые системы «реализаторов международной помощи», простые подрядчики стали «доверенными» организациями и инициаторами крупных инфраструктурных проектов. Помощь органично превратилась в коррупцию и влияние.

Задача местной власти были простая, горе и поводов оказание помощи не должно было становиться меньше. И Африка старалась. То голод, то засуха, то война, то ебола, бедность .. фантазии много, поле для деятельности международных потоков постоянно есть.

Потом, в смысле сейчас, совпало несколько моментов.

Кстати, на мой взгляд именно эти факторы есть ключевыми в мировой перестройки систем сейчас, а именно: смена поколений. Поколение которое создало все эти пайплайны освоения международной помощи (речь о триллионах в год) сейчас достигло почтенного физического возраста 75-90 лет. Они — основа системы и они .. уходят.

На их место должны были бы плавно зайти подготовленные наследники и преданные управленцы. Если бы не ... враги ) например Трамп. В Штатах последние десятилетия — демократы освоили и создали пути «подрядов американской помощи и влияния в мире» доходы этой деятельности во многом питают сами кланы. Перекрыть эти источники — было крутым, простым решеним по ослаблению врага.

Украина тоже в какой то момент стала «полем для освоения помощи». Именно со стороны Америки. Трамп не просто так перекрыл нам все потоки, и дело вообще не в международных отношениях. Дело во внутренних пиявкам системы США. Не зря они " с улыбочкой" искали у нас потерянные % помощи. Что их искать?! они и сами прекрасно знают где.

Украинское правительство тем временем за первые 2 года войны очумели от безграничных ресурсов, еще год они рассматривали потенциал этих потоков просто от Европы и вот сейчас.. мы плавно идем по стратегии Никарагуа.

Беды = деньги. Деньги = освоение ресурса европейскими компаниями. Этот второй этап только только начался.

Сначала это было видно в грантах от ЕС стран, уже с прошлого года — все идет напрямую на резидентов ЕС которые у нас реализовывают проекты.

Сейчас углубляется через заход европейских компаний для подготовки проектов возрождения. Знаете сколько стоит ТЭО у них? В районе миллиона евро средняя цена и платит — конечно международная помощь.

Дальше формула простая, от правительства- беды, от Доноров — помощь, реализация — качественные, проверенные европейские компании .

Все показало отличные результаты в Африке. Всем.... Кроме самой Африки.

Но. Система уже нарушена. Трамп обрезал провода. Сейчас согнет международные организации системы ООН, выходя из них он подрезает бюджеты и опять таки этим вносит смуту в выстроенные пайплайны. Скорее всего в ближайшие 10 лет мы застанем полную перезагруку мировых советов, особенно, если действительно случится ядерка.

Европа с нами еще поиграет в эту Африку. Во всяком случае, пока есть те кто машинами завозит от них наличку и золото. Кстати, именно эти деньги не есть объект интересов — они как раз только инструмент. Объект сам еще готовится... возрождение!

