Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

ЕС готовит перечень жестких требований к России на случай мирных переговоров по Украине. Среди них есть то, что касается численности российской армии. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел.

Каллас заявила, что в феврале уже представила документ с перечнем условий, которые ЕС будет выдвигать России на переговорах. Среди главных:

— Россия должна придерживаться международных соглашений, которые сама же подписала.

— Обязательства не нападать на соседние государства и уважать их суверенитет.

— Если от Украины будут требовать ограничений на вооруженные силы — то же самое должно касаться и России.

— Вывод российских войск из Грузии и Молдовы.

— Прекращение вмешательства в выборы других стран.

«Конечно, это максималистский подход, но таков и подход России, которая до сих пор выдвигает максималистские требования», — отметила Каллас.

Напомним, Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для переговоров по окончанию войны в Украине.