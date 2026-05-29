Сибига рассказал, сколько украинцев покинули страну с начала войны

Глава МИД Украины Андрей Сибига привел страшные цифры. Поведал, сколько людей покинули нашу страну с начала войны.

Дипломат сказал: «По нашим данным, даже не 6, а 8 миллионов украинцев находятся вынужденно за рубежом. Для нас это действительно становится уже вызовом безопасности».

Добавляется: «Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель. Безусловно, что для этого должны быть созданы условия, прежде всего безопасности на родине».

Кроме этого отмечается, что Украина обсуждает эти вопросы с партнерами, но не все страны заинтересованы в возвращении украинцев.

Говорится: «Учитывая вклад наших граждан в развитие экономики, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах, поэтому фактически нам еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они вернулись».

Указывается, что, например, в Швейцарии есть специальная программа для стимулирования возвращения граждан Украины, поэтому Киев ведет соответствующую коммуникацию и с другими странами.

Резюмируется: «Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами, как материально поддержать будущее или и настоящее возвращение украинцев домой».

Ранее мы писали, что генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине.