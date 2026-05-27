Новости > Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

Александр Панько
27.05.26 12:47
149
Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

Украина готова обсуждать с европейскими партнерами возможность введения локальных форматов перемирия с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает «Укринформ».

По его словам, среди возможных вариантов — «аэропортовое», «энергетическое» или «портовое» перемирие. При этом министр отметил, что необходимо выбрать один конкретный кейс и проработать его в определенные временные рамки, чтобы продемонстрировать результативность подхода.

Сибига рассказал, что этот вопрос планируют детально обсудить на встрече с главами МИД стран-членов Европейского Союза.

«Нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. Это может быть „аэропортовое“ перемирие, это может быть „энергетическое“ перемирие, это может быть „портовое“ перемирие», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что ключевая позиция Украины заключается в приоритезации одного конкретного дела для подтверждения «успешности этого трека».

Напомним, недавно Сибига заявил, что Украине «вероятно, нужна новая роль Европы» в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а российский диктатор не демонстрирует готовности к более широкому соглашению о прекращении войны.

Тэги: Украина, Россия, перемирие

