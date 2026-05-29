Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал резонансное заявление. Затронул тему войны в Украине.

Было сказано: «Направление войны – эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, – рискует выйти из-под контроля».

По его словам, сегодня нужны деэскалация, прекращение огня и больше дипломатии.

Добавляется: «То, что необходимо сейчас, это создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира – в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН».

