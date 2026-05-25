МИД России сделало грозное заявление. Говорят, что будут снова бомбить Киев.

В ведомстве сказали: «В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение».

Добавляется: «В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры».

Ранее Россия цинично пригрозила новыми ударами по Киеву.