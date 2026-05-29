США почистили российский санкционный список от мертвых душ

Министерство финансов США решило почистить российский санкционный список от мертвых душ. Из него исключили одиннадцать умерших граждан России.

Как стало известно, в число исключенных из списков, согласно уведомлению минфина, вошли члены Совета Федерации Игорь Панченко, Артур Чилингаров, Елена Авдеева, Татьяна Сахарова, Владимир Лебедев и Джашарбек Узденов, депутаты Государственной Думы Николай Петрунин, Павел Качкаев, Виктор Зубарев и Михаил Тарасенко.

Добавляется, что такие удаления были произведены в рамках масштабного пересмотра санкционных программ Минфина страны.

Ведомство говорит, что приступило к очистке списков от устаревших позиций, которые потеряли актуальность для национальной безопасности и показали свою неэффективность.

Ранее в ЕС призвали к новым санкциям против России.