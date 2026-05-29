Николас Кейдж: легендарный актер озадачил своих поклонников

Легендарный американский актер Николас Ким Коппола, известный также как Николас Кейдж, удивил фанатов. Он признался, что в прошлом году изменил свое имя в документах, официально став Николасом Кейджем.

62-летний артист сказал: «Я – Ник Кейдж. В прошлом году я официально сменил имя. Я Ник Кейдж и в жизни, и на экране».

Актер добавил, что еще давно выбрал фамилию Кейдж, вдохновившись персонажем из вселенной Mortal Kombat Джонни Кейджем, а также американским композитором Джоном Кейджем.

Говорится, что в документах он сохранил имя Николас, но одинаково принимает себя и под именем Ник.

