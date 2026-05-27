В ООН прокомментировали планы РФ массированно бить по Киеву

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко обеспокоен» намерениями России нанести удары по украинским оборонным предприятиям и центрам принятия решений в Киеве. Комментарий Гутерриша относительно заявления Москвы во вторник, 26 апреля, приводит Reuters.

Гутерриш напомнил, что российское заявление появилось после сообщений об атаке украинского беспилотника по зданию колледжа и общежитию в оккупированном Старобельске на Луганщине. Генштаб ВСУ указывал, что тогда атаковали один из штабов российского подразделения «Рубикон».

«Мы осудили нападение на школу, как мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили... Сейчас, как никогда ранее, крайне важно избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес разрушительные потери среди гражданского населения, и который рискует сделать поиски мира еще более отдаленными, продолжая страдания людей», — заявил генсек ООН.

