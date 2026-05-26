Региональные

Новости > Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

Александр Панько
26.05.26 12:33
На встрече президента Владимира Зеленского с парламентской фракцией «Слуга народа» речь шла о перспективах завершения горячей фазы войны. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

«Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить горячую фазу», — написала она в Telegram-канале.

Василевская-Смаглюк добавила, что в настоящее время Украина имеет преимущество на передовой, которым можно воспользоваться. Она отметила, что главная цель — не дать Кремлю возможность обмануть и после перерыва начать новые боевые действия, новое наступление.

При этом нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк прокомментировал, что во время встречи «президент озвучил очередную дату теоретического завершения войны».

«... На этот раз это ноябрь 2026-го... хотя даже присутствующие не очень в это поверили», — сказал он.

25 мая президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с народными депутатами парламентской фракции «Слуга народа». Главными темами встречи стали стабилизация работы страны на следующие 6 месяцев, дипломатическое направление, принятие евроинтеграционных законов и кадровые перестановки в правительстве.

Заседание прошло в Офисе Президента по строгим правилам безопасности и секретности.

По словам Железняка, заседание проходило в беспрецедентном формате. В частности, у всех депутатов перед началом мероприятия забрали мобильные телефоны и другие гаджеты. Обязательным требованием было появление исключительно в официально-деловом стиле, без футболок и кроссовок

Кроме того, вход в зал после того, как туда вошел президент, был строго запрещен.

Несмотря на жесткие ограничения, участники отметили, что в целом беседа прошла в дружеской атмосфере.

