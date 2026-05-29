Фицо продолжает дерзить Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал ряд заявлений. Говорит об Украине.

Политик прокомментировал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца, который сказал, что стоит предоставить нашей стране статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

Глава правительства пустился в рассуждения: «Предложение, которое поступило со стороны Фридриха Мерца о некоем немедленном ассоциированном членстве Украины в ЕС, обязательно столкнется с довольно большим сопротивлением».

Добавляется: «Что касается меня, то повторяю, что сначала мы должны предоставить перспективу членства в ЕС в первую очередь тем, кто к этому готов, а уже потом мы можем говорить о Украине».

При этом политик уверяет, что является сторонником расширения ЕС, однако Украина якобы не может опередить в этом процессе такие страны, как Черногория, Албания и прежде всего Сербия, которое провели уже необходимые реформы.

Подчеркивается, что рассуждать о каком-либо особом статусе нашей страны можно только после принятия в ЕС этих трех стран, которые хорошо подготовлены.

Резюмируется: «Следует ожидать и от Украины каких-нибудь уступок ради мира. Давайте свяжем это с миром: хорошо, когда будет мир, тогда давайте говорить о том, что Украина станет ассоциированным членом».

