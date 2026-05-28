Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации больших потерь армии на войне против Украины. Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, украинская сторона получает все больше внутренней информации из России по подготовке новых мобилизационных мероприятий.

«Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно», — отметил Зеленский.

Также, по словам президента, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений, что может свидетельствовать о дальнейшем расширении мобилизации.

«Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что имеющуюся информацию Украина передаст международным партнерам.

«Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии», — подытожил глава государства.

Напомним, в РФ выросла выдача «мобилизационных предписаний».