Когда во время войны электроэнергию отключают вследствие ударов шахедов и ракет — это форс-мажор, сопутствующий военным действиям. Но когда во время войны электроэнергию населению отключают пр причине «не такого тарифа» — это приговор так называемому «рынку электроэнергии».

Один из бывших руководителей Укрэнерго написал вчера: не смотря не весну и относительно низкое потребление, электроэнергию будут в пятницу отключать, потому что тариф «не тот».

И он оказался осведомленнее нынешнего руководства Минэнерго: электроэнергию в Киеве таки отключали.

Получается, что у отставного топа Укрэнерго, влияния на «рынок» больше, чем у целого министра энергетики...

Это классический пример отсечения суверенных государственных институтов от стратегических активов государства.

А ведь в условиях, когда спрос не может быть полностью удовлетворен по причине факторов войны, а предложение представлено в основном государственными АЭС, никакого «классического рынка» быть не может априори.

Во время войны необходимо вводить режим чрезвычайного положения на рынке. Кабмин вроде так и сделал. Но это «формальное ЧП», для галочки.

Нужна новая регулируемая система расчетов в рамках режима ЧП.

Но огромное лобби в виде ВИЭ, новой газовой генерации и трейдеров, «сидящих на импортном сечении», который год во время войны «виляют собакой», диктуя свои условия расчетов и требуя повышения тарифов.

Поэтому, на будущих выборах, придется выбирать между суверенизмом в политике, когда у населения сохранится хотя бы гипотетическая возможность влиять на судьбу стратегических активов страны, в том числе и на энергетическую систему, и «вульгарным либерализмом», когда эти активы через систему наблюдательных советов и законы, противоречащие Конституции, будут негласно отсечены от населения.

Один из будущих указов суверенистских политических элит должен быть касательно восстановления государственного суверенитета над ключевыми национальными активами и госкомпаниями, которые уже давно лишь формально принадлежат государству.

Эту идею из нынешних политиков поддерживает лишь Юлия Тимошенко, которая также говорит о катастрофической ситуации на «рынке электроэнергии» и о необходимости восстановления суверенитета государства над госкомпаниями.

По сути, будущие выборы — это выборы между суверенистским путем развития и «чечевичной похлебкой», за которую часто покупают «право первородства».

