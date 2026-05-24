Усик победил Верхувена техническим нокаутом в Египте

Украинский боксер сверхтяжелого веса Александр Усик одержал победу над нидерландским кикбоксером Рико Верхувен в выставочном поединке, который прошел на фоне пирамид Гизы в Египте. Бой завершился техническим нокаутом и стал одним из самых обсуждаемых спортивных событий последних дней.

Поединок проходил в рамках масштабного шоу-проекта, организованного вблизи знаменитого архитектурного комплекса. Необычная локация и участие двух звезд боевых видов спорта привлекли внимание международной аудитории. Событие активно освещалось спортивными медиа и вызвало значительный интерес среди болельщиков бокса и кикбоксинга.

По информации организаторов, бой проходил по специальным правилам. Противостояние между Усиком и Верхувеном позиционировалось как зрелищный формат, а не официальный рейтинговый поединок. Несмотря на это, внимание к результату оставалось высоким из-за статуса спортсменов. По данным спортивных изданий, украинец контролировал ход боя и постепенно увеличивал преимущество.

Кульминация наступила после серии точных ударов со стороны Усика. После одного из эпизодов рефери вмешался и принял решение остановить сражение, зафиксировав победу украинского спортсмена техническим нокаутом. 

Для Усика это событие стало еще одним публичным выступлением после серии громких сражений на профессиональном ринге. Украинский боксер остается одним из известнейших спортсменов страны и продолжает находиться в центре внимания мирового спорта. Его поединки регулярно входят в число наиболее пересматриваемых событий года.

Рико Верхувен, в свою очередь, считается одним из самых титулованных представителей кикбоксинга современности. Участие спортсмена в шоу такого масштаба также стало заметным событием для фанатов единоборств.

В последние годы устроители спортивных событий все чаще выбирают необычные локации для проведения шоу-поединков. Турниры на исторических объектах и знаковых площадках стают методом привлечь глобальное внимание и расширить аудиторию.

