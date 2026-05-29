В последний день весны украинцев ждет неожиданная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последний день весны. Гидрометцентр дал прогноз на воскресенье, 31 мая.

Сообщается, что по всей территории нашей страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в западных и восточных областях днем ожидаются грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 4-9 тепла, днем плюс 14-19; в западных областях ночью 8-13 тепла, днем плюс 17-22, на Закарпатье до 24 тепла.

В Киеве местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 16-18 тепла.

