Количество участников Чешской инициативы для Украины сократилось вдвое

Чешская инициатива по закупке и логистике артиллерийских боеприпасов для Украины, в настоящее время объединяет девять стран, хотя еще в прошлом году их было 18. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на президента Чехии Петра Павела.

«Количество стран, участвующих в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как премьер-министр Андрей Бабиш вернулся к власти в декабре, пообещав не обязывать чешских граждан платить за украинское оружие», — говорится в публикации.

По словам бывшего командующего НАТО, ныне президента Чехии Петра Павела, в настоящее время инициативу финансируют лишь девять стран, тогда как в прошлом году их было 18.

«Инициатива все еще действует, но новая сложность заключается в том, что лишь около девяти государств-членов делают финансовый вклад», — заявил президент Чехии.

Он подчеркнул, что эта программа обеспечивала до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов для Украины, поэтому ее трудно быстро заменить другими механизмами. Павел добавил, что будущее этой инициативы должно быть среди вопросов, которые обсудят на саммите НАТО в Анкаре в июле.

Как отмечает издание, с 2024 года Прага организовала поставки в Украину более 4 млн артиллерийских снарядов крупного калибра. Однако после возвращения к власти Бабиша ситуация вокруг инициативы начала меняться. Во время предвыборной кампании он критиковал программу и заявлял, что чешские граждане не должны оплачивать вооружение для Украины.

Как пишет FT, именно такая риторика начала вызывать обеспокоенность среди партнеров Чехии. По словам одного из западных военных чиновников, «некоторые страны сейчас считают странным платить за то, что даже не имеет должной поддержки со стороны правящих политиков страны-лидера».

Несмотря на это, Германия и часть стран Северной Европы остаются среди участников программы. Сам Бабиш в комментарии FT заявил, что его правительство вынуждено сосредоточиться на внутренних проблемах Чехии, в частности на высоких расходах домохозяйств после конфликта с Ираном.

«У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем (боеприпасы)», — заявил он.

Во время прошлогодней кампании Бабиш также угрожал полностью остановить инициативу, критикуя ее за якобы недостаточную прозрачность и возможную выгоду для чешской оборонной группы CSG. Именно компания CSG стала главным корпоративным партнером чешского правительства в закупке и восстановлении артиллерийских снарядов в странах вне НАТО для дальнейшей передачи Украине.

Как заявил владелец и генеральный директор CSG Михал Стрнад, после смены власти инициатива фактически оказалась в подвешенном состоянии на несколько месяцев из-за юридических вопросов, которые не устраивали новое правительство. Тем не менее, по его словам, пока рано говорить о провале программы или значительном сокращении поставок для Украины. Стрнад пояснил, что часть стран-доноров сейчас просто начала закупать боеприпасы непосредственно у производителей, минуя чешский механизм.

Ранее сообщалось, что из 5,06 млрд евро на финансирование чешской инициативы по закупке снарядов для Украины удалось собрать лишь 1,4 млрд евро.