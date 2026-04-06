На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление

На популярный турецкий курорт Анталья обрушилась песчаная буря из Северной Африки. Провинция резко покраснела.

По словам местных властей, плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, с южными ветрами пересекли Средиземное море и достигли юга Турции.

Добавляется, что самый заметный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи.

Эксперты говорят, что цвет неба стал из-за изменения преломления солнечного света частицами пыли. Это сопровождалось ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

Указывается, что мелких частиц, которые могут преодолевать тысячи километров и менять цвет атмосферы, а также влиять на качество воздуха и погодные условия.

Ранее в пустыне Сахара выпал снег.