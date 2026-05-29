В США хотят испортить Трампу юбилей

Президенту США Дональду Трампу хотят испортить юбилей – 14 июня ему исполнится 80 лет. Движение No Kings (Нет королям) готовит массовые акции протеста.

Стоит пояснить, что движение No Kings появилось прошлым летом после рейдов иммиграционных властей США в Лос-Анджелесе.

Там говорят: «14 июня мы поднимаемся, мы поем во весь голос и продолжаем организовываться».

Сторонников призывают выступить в защиту своих прав.

Информируется: «Мы можем сделать историю Америки историей о людях, объединяющихся - невзирая на расу, происхождение, идентичность, убеждения и принадлежность к той или иной общине, чтобы отстоять свои права и построить будущее, основанное на силе народа».

