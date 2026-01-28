Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57

В американском Техасе произошел громкий инцидент. Тут самолет NASA WB-57 совершил аварийную посадку.

Представитель агентства Бетани Стивенс говорит: «Механическая неисправность одного из самолетов NASA WB-57 привела к посадке без выпуска шасси на аэродроме Эллингтон».

Добавляется, что экипаж находится в безопасности – на борту было два человека.

Стоит отметить, что данный самолет используют для проведения исследований на больших высотах.

