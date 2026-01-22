Трамп создал Совет мира: список стран

В Давосе под руководством президента США Дональда Трампа был создан Совет мира. Известны страны, которые в него уже вступили.

Политик сказал: «Как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. И мы будем делать это совместно с ООН».

Добавляется: «ООН имеет большой потенциал, который еще не был полностью использован. Вы являетесь лидерами наций – в большинстве случаев очень популярные лидеры, в некоторых случаях менее популярные, но так бывает в жизни».

Американский лидер отметил: «Если мы сможем добиться успеха в Секторе Газа, мы можем распространить этот опыт. Мы можем сделать все, что угодно».

По его словам, сейчас участниками объединения помимо США стали такие страны: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Узбекистан.

Ранее мы писали, что, по словам Трампа, Украина и Россия «умеренно близки» к заключению мира.