Стрелки часов Судного дня перевели еще ближе к ядерному апокалипсису – до него остается совсем немного. Об этом информировал президент и генеральный директор «Бюллетеня ученых-атомщиков».

Он сказал: «Сейчас до полуночи остается 85 секунд. Это самое близкое положение стрелок часов Судного дня за всю историю».

Справка :

Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947-м году.

Как известно, время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность геополитической обстановки: полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

Стоит напомнить, что в 2020-м году часы впервые показали 100 секунд до ядерной полуночи. В таком же положении стрелки оставались и в следующем году.

При этом в 2023-м году они рекордно близко подошли метафорической ядерной катастрофе — до нее оставалось 90 секунд.

В 2024-м году их оставили на той же отметке, а в 2025-м году перевели на секунду вперед.

Отметим, что еще в 2018-2019-х годах часы находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953-м году после испытаний водородных бомб в США и СССР.

Примечательно, наиболее спокойным стал 1991-й год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был призван уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей – баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

