Озвучен способ, как уснуть за пять минут

Ученый Эндрю Хуберман поведал кое-что интересное. Он назвал способ уснуть всего за пять минут, если вы проснулись вдруг ночью.

Эксперт говорит, что проблема ночных пробуждений часто усугубляется тревогой.

Так, по его словам, проснувшись, человек начинает считать оставшиеся часы сна, из-за чего уровень стресса растет и уснуть становится еще сложнее.

Добавляется, что в подобных случаях следует сосредоточиться на дыхании и движении глаз.

Рекомендуется не открывать глаза, делать медленные, длинные выдохи и при этом плавно двигать глазами из стороны в сторону под закрытыми веками, что помогает снизить возбуждение нервной системы.

Указывается, что этот метод не является универсальным решением и может работать не всегда, однако считает его достаточно эффективным, чтобы попробовать.

Акцентируется внимание на том, что связь между дыханием, движением глаз и уровнем стресса хорошо изучена и подтверждена научными исследованиями.

Резюмируется, что речь идет не о каком-то трюке, а о базовой работе нервной системы, которая влияет на то, как организм реагирует на стресс и переходит в состояние покоя.

