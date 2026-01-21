Дания может передать Украине истребители F-16, которые она вывела из эксплуатации. Об этом информирует издание War Zone.

В публикации сказано: «Королевские ВВС Дании стали еще одним оператором НАТО, выведшим из эксплуатации легендарный истребитель F-16».

Добавляется: «Датские F-16 продолжат службу в Аргентине и Украине».

Указывается, что официальная церемония вывода истребителей из эксплуатации состоялась на авиабазе королевских ВВС Дании Скридструп после более чем 40 лет их службы.

Ранее Буданов сделал неожиданное заявление по поводу мирного процесса.