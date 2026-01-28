Трамп наехал на еще одну страну

Президент США Дональд Трамп наехал на Ирак. Он сделал резонансный пост в социальной сети Truth Social.

Политик заявил: «До меня доходят слухи, что великая страна Ирак может совершить очень плохой выбор, вновь назначив Нури аль-Малики премьер-министром».

Добавляется: «В прошлый раз, когда он был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова. Из-за его безумной политики и идеологии, если он будет избран, США больше не будут помогать Ираку».

Подчеркивается: «Без помощи США у Ирака ноль шансов на успех и процветание».

Ранее Трамп выступил с новыми угрозами Кубе.