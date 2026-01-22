Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко озвучила текущую ситуацию с электричеством. Стало известно, где дела обстоят хуже всего.

Говорится: «Продолжается восстановление энергосистемы по всему государству. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях».

Добавляется также: «Над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, в том числе командированные из других областей».

По ее словам, отдельный фокус на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

Отмечается при этом, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку и ожидает активной работы от киевской городской власти.

Резюмируется: «Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть».

Ранее была названа текущая ситуация с газом в Украине.