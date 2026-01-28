В Киев привлечены резервы всей Украины, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел энергетический селектор, по итогам которого сообщил, что на утро без отопления остается более 900 домов в левобережной части Киева. Об этом он сообщил в Телеграм во вторник, 27 января.

«Отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро все еще без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и Министерство внутренних дел привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице», — написал глава государства.

По его словам, Минобороны, командование Воздушных сил и региональная власть анализируют обстоятельства российского удара по Одессе. Там было задействовано 52 российских дрона, значительная часть — фактически против центральной части Одессы, рядом с Привозом.

«Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были и попадания в городе, также и на Одесщине. Сейчас продолжается спасательная операция, разбор завалов, все необходимые силы задействованы», — добавил Зеленский.

Также были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО.

«Было попадание по энергетическому объекту — есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Спасибо всем привлеченным специалистам ГСЧС Украины, Укренерго, Харьковоблэнерго», — отметил президент.

Кроме того, были доклады по ситуации на Киевщине и в Запорожье.

Напомним, в ночь на 24 января Россия вновь массированно атаковала энергосистему Украины ракетами и дронами. Больше всего пострадали Киев и Харьков. Тогда в столице без тепла осталось почти 6 тысяч домов. Большинство из них уже удалось подключить.