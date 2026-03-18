Стало известно, почему коты и собаки смотрят телевизор

Российский ветеринарный врач Анастасия Костикова поведала о котах и собаках кое-что интересное. Она объяснила, почему эти животные иногда смотрят телевизор.

Эксперт говорит: «В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч – их мозг получает сигнал: «Цель!».

Указывается: «По этой причине животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, мультики с быстрой сменой сцен и кадров. Для котов и собак телевизор это что-то вроде интерактивного окна в мир, полный потенциальной добычи».

Кроме этого домашних питомцев привлекает и звук, который издает телевизор, причем даже быстрее, чем картинка.

Добавляется: «Писк мышей, щебетание птиц или лай других собак из динамиков телевизора мгновенно привлекают внимание питомца».

