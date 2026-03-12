Все разделы

Австралийцы узнали о депрессии кое-что жуткое

Австралийцы узнали о депрессии кое-что жуткое

Агата Кловская
12.03.26 14:56
312
Австралийцы узнали о депрессии кое-что жуткое

Эксперты из университета Квинсленда в Австралии выяснили о депрессии кое-что жуткое. Появились данные их  отчета.

В нем сказано о том, что при таком состоянии клетки работают на износ в состоянии покоя, при этом они хуже вырабатывают энергию при стрессе.

Указывается, что такой процесс может быть причиной постоянной усталости при депрессивном расстройстве.

Специалисты акцентировали внимание на аденозинтрифосфате – молекуле, которую еще называют энергетической валютой клетки, ведь она обеспечивает энергией практически все процессы в организме (от работы мышц до активности нейронов).

Ученые оценили образцы крови и данные сканирования мозга 18 человек в возрасте от 18 до 25 лет с большим депрессивным расстройством и сравнили их с показателями здоровых участников.

Было установлено, что у людей с депрессией клетки в состоянии покоя вырабатывают больше энергии, чем обычно. Но при повышенной нагрузке (к примеру, во время стресса) они хуже регулируют производство энергии.

Поясняется, что это похоже на работу двигателя, который постоянно работает на высоких оборотах, но не может ускориться, когда этого действительно требует ситуация. Подобная перегрузка энергетических систем может со временем приводить к хронической усталости, снижению мотивации и замедлению мыслительных процессов.

Говорится, что такие изменения связаны с нарушениями в работе митохондрий, то есть клеточных структур, отвечающих за производство энергии.

Резюмируется, что если дальнейшие исследования подтвердят этот механизм, измерение энергетического обмена в клетках может стать новым способом ранней диагностики депрессии и подбора более точного лечения.

Ранее были названы привычки, которые приводят к депрессии.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

