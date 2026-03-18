Японцы поведали об уникальной пользе матчи

Эксперты из университета Хиросимы в Японии рассказали, чем полезен порошковый зеленый чай матча. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот напиток способен ослаблять приступы чихания при аллергическом рините, воздействуя не на иммунную систему, а на нервные механизмы рефлекса чихания.

Во время опыта ученые использовали мышей с моделью аллергического ринита, у которых искусственно вызывали симптомы сенной лихорадки. Грызунам систематически давали экстракт чая матча, после чего проверяли их реакцию на аллерген.

В итоге, как указывается, у животных, получавших матчу, частота приступов чихания значительно снижалась по сравнению с контрольной группой.

Добавляется, что ключевые иммунные механизмы аллергии почти не изменились.

Информируется, что уровень иммуноглобулина Е (IgE), активность тучных клеток и накопление воспалительных клеток оставались практически такими же, как у животных без лечения.

По словам японцев, это означает, что чай не подавляет саму аллергическую реакцию.

Кроме этого было установлено, что этот напиток влияет на активность нейронов в стволе мозга, участвующих в запуске рефлекса чихания. У грызунов с аллергией активность гена c-Fos (маркера работы этих нейронов) резко возрастала. После приема матча она снижалась почти до нормального уровня.

Специалисты уверяют, что это указывает на то, что матча может подавлять нервные сигналы, запускающие чихание.

Резюмируется, что подобный механизм потенциально может использоваться для облегчения симптомов аллергического ринита, хотя для подтверждения эффекта у людей потребуются дополнительные исследования.

