Стало известно, сколько денег Испания дала Украине с начала войны

Государственный секретариат по торговле Испании информировал, сколько денег дала страна Украине с начала войны. Опубликованы официальные данные.

Говорится, что это 16,841 миллиардов евро – их выделили в виде финансовой и гуманитарной помощи.

Добавляется, что 16,2 миллиарда евро приходится на обязательства Испании в рамках программ ЕС, а еще 641 миллион евро составляют прямые финансовые гарантии.

Сообщается при этом, что 321 миллион евро связан с макрофинансовой помощью ЕС нашей стране, а еще 320 миллионов – с обязательствами перед международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Кроме этого нам была передана бывшая в употреблении техника из арсеналов Вооруженных сил Испании на сумму около 384 миллионов евро за тот же период.

Также, Испанское агентство международного сотрудничества для развития предоставило Украине 72 миллиона евро безвозвратной помощи, из которых 59 миллионов направлены на гуманитарные нужды и 13 миллионов выделены на восстановление инфраструктуры.

Всего же, если учитывать также и двустороннюю помощь, общий объем поддержки нашей страны со стороны испанцев достигает около 20,5 миллиардов евро.

