США уверяют, что не собираются свергать президента Кубы

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал информацию издания The New York Times, согласно которой Белый дом желает свергнуть президента Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы. Он назвал ее неправдой.

В социальной сети Х чиновник сообщил: «Причина, по которой так много американских СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории, состоит в том, что они продолжают полагаться на шарлатанов и лжецов, выдающих себя за осведомленные источники».

Ранее президент Кубы намекнул на войну с США.