Обновлен прогноз добычи нефти в мире – цифры существенно снижены

Эксперты из Международного энергетического агентства пересмотрели свой прогноз по темпам роста мировой добычи нефти. По итогам этого года они снизили его вдвое – аж на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 1,11 миллиона баррелей в сутки.

Добавляется, что ожидается добычу на уровне 107,23 миллиона баррелей в сутки.

Примечательно, что до этого специалисты прогнозировали, что добыча в 2026-м году вырастет на 2,39 миллиона баррелей в сутки до 108,56 миллиона баррелей в сутки.

Отметим, что в прошлом году добыча «черного золота» выросла на 3,05 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 106,12 миллиона баррелей в сутки.

