Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Бензопилы отлично подходят для валки деревьев, обрезки разросшихся кустарников или даже для резьбы по льду. Но причина изобретения бензопил может вас шокировать. Ответ восходит к 1800-м годам — и он вызывает тревогу. Действительно, бензопилы были изобретены не изобретательными ландшафтными дизайнерами, а врачами и хирургами.

Конечно, это означало, что эти быстро вращающиеся лезвия изначально использовались не для распиловки деревьев, а первые бензопилы сыграли роль в родах.



Роды на протяжении всей истории человечества представляли собой множество трудностей. Хотя сейчас роды стали безопаснее, и глобальный показатель материнской смертности составляет 211 на 100 000 живорожденных, в прошлом тревожно большое...

Хайне происходил из семьи врачей: его дядя Иоганн Хайне, например, производил протезы и ортопедические устройства, поэтому большую часть своего детства он посвятил изучению конструирования различных ортопедических приспособлений.



В то время как его дядя сосредоточился на технической стороне ортопедии, Хайне изучал медицину. После получения хирургической подготовки Хайне специализировался на ортопедической хирургии. Именно тогда он увидел возможность объединить свою медицинскую подготовку со своими техническими навыками.



В 1830 году Иоганн Гейне изобрел цепной остеотом, прямого предшественника современных бензопил.



Остеотомы, или инструменты для распиливания костей, раньше были похожи на долота и приводились в действие вручную. Но Хайне добавил цепь к своему остеотому с кривошипным приводом, создав более быстрое и эффективное устройство.

Иоганн Гейне тщательно изучил медицинское применение своего изобретения, и поэтому оно стало использоваться для проведения самых разных хирургических операций.



Гейне добавил защитные элементы по краям цепи, чтобы обезопасить окружающие ткани, благодаря чему хирурги теперь могли разрезать череп, не вызывая осколок кости и не повреждая мягкие ткани. Это значительно улучшило любые медицинские процедуры, требующие разрезания кости, такие как ампутации в XIX веке.



До появления цепного остеотома хирурги использовали молоток и зубило для ампутации конечности. В качестве альтернативы они могли использовать ампутационную пилу, требующую резких движений. Медицинская цепная пила упростила процедуру и улучшила результаты.



В результате остеотом стал невероятно популярен. Хайне получил престижную награду во Франции и приглашение в Россию для демонстрации инструмента. Производители во Франции и Нью-Йорке начали массовое производство этого хирургического инструмента.



В случае ампутации медицинская бензопила, безусловно, превзошла молоток и зубило. Однако при родах бензопила оказалась не лучшим решением извечной проблемы. Вместо этого стерильные условия во время операции, анестезия и доступ к более совершенной медицинской помощи спасли больше жизней при родах.



А в 1905 году изобретатель по имени Сэмюэл Дж. Бенс понял, что медицинская бензопила может распиливать секвойи даже лучше, чем кости. Он подал патент на первую по-настоящему современную бензопилу.



К счастью, эпоха использования бензопил для облегчения родов у женщин была недолгой.

