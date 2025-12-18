Все разделы

Видео-Новости > Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»

Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»

Александр Панько
18.12.25 10:46
72
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»

Глава российского режима Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками», которые якобы надеялись получить выгоду от развала России. Об этом он сказал во время расширенного заседания коллегии минобороны РФ в среду, 17 декабря.

По словам Путина, «все считали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят».

«Европейские подсвинки сразу включились в эту работу бывшей американской администрации, надеясь поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидно, все эти попытки и деструктивные планы в отношении России полностью провалились», — заявил кремлевский диктатор.

Также Путин назвал «ложью» заявления о «какой-то воображаемой российской угрозе европейским странам».

Напомним, Путин сделал дерзкое заявление по поводу войны в Украине.

Тэги: Европа, Владимир Путин, оскорбление

16.12.25 19:38

Украинский Стоунхендж

Автор: Александр Панько

