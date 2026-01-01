Умер самый толстый человек в мире

В возрасте 41 года скончался мексиканец Хуан Педро Франко. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2017-м году как самый толстый человек в мире.

Его вес составлял 595 килограммов.

Его врач поведал, что в последние дни состояние здоровья мужчины ухудшилось из-за инфекции почек, которая развивалась с системными осложнениями, что и привело к летальному исходу.

После рекорда медики прописали ему средиземноморскую диету, после чего провели две операции. В итоге вес мексиканца снизился на 49%.

Стоит добавить, что в 2020-м году мужчина перенес коронавирус.

