Умер самый толстый человек в мире

Умер самый толстый человек в мире

Агата Кловская
31.12.25 18:38
Умер самый толстый человек в мире

В возрасте 41 года скончался мексиканец Хуан Педро Франко. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2017-м году как самый толстый человек в мире.

Его вес составлял 595 килограммов.

Его врач поведал, что в последние дни состояние здоровья мужчины ухудшилось из-за инфекции почек, которая развивалась с системными осложнениями, что и привело к летальному исходу.

После рекорда медики прописали ему средиземноморскую диету, после чего провели две операции. В итоге вес мексиканца снизился на 49%.

Стоит добавить, что в 2020-м году мужчина перенес коронавирус.

Ранее австралийцы создали уникальные молекулы для похудения.

fraza.com
