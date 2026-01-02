В Одессе перекрыли канал поставок кокаина из Европы

В Одессе был перекрыт транснациональный канал поставок кокаина из Европы. Сделали это сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Государственной пограничной службы.

Сообщается: «Международный наркотрафик организовала группа граждан из Украины, Армении, Чехии и Германии. Группировка действовала конспиративно».

Указывается на то, что организатор ранее отбывал наказание в США за наркопреступления, после возвращения в нашу страну возобновил деятельность и привлек сообщников в ЕС.

Добавляется, что сперва наркотики перевозили малыми партиями через курьеров, параллельно готовили масштабные поставки, в частности с использованием морской логистики через Одессу.

Информируется: «Кокаин планировали завозить до двух килограммов еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов».

Сказано, что организатора группировки работники ГБР задержали в Одессе, ему сообщено о подозрении.

Резюмируется, что процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

