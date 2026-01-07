Славутичу наконец-то вернулись электричество

В городе Славутич (Киевская область) наконец-то электроснабжение полностью восстановлено электроснабжение. Об этом информировал глава областной военной администрации Николай Калашник.

Электричества тут не было с 5 января после атаки России на энергосистему.

Сказано: «Славутич со светом. Электроснабжение в городе полностью восстановлено, дома людей снова запитаны».

Чиновник также выразил благодарность энергетикам, спасателям, коммунальщикам и местным властям за слаженную работу.

Напомним, что после российских ударов в Славутиче было обесточено 8,5 тысяч абонентов.

Ранее импорт электричества в Украину серьезно вырос.