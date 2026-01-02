Новым главой ГУР станет Олег Иващенко

Трамп рассказал, почему не занимается спортом

Туск пообещал завоевать Балтику в этом году

В Черновцах Лужанский спиртзавод отключили от городских сетей, - СМИ

Премьер Дании поругала саму себя

Маск рассказал очень необычную историю о своих налогах

В Одессе перекрыли канал поставок кокаина из Европы

Зеленский рассказал, о чем хочет переговорить с Трампом

Трамп сделал ряд заявлений после переговоров с Зеленским

Зеленский сделал ряд заявлений после встречи с Трампом

Зеленский рассказал, готов ли он встретиться с Путиным

Зеленский сделал важное заявление по поводу территорий Украины

Трамп может разместить американские войска в Украине

Названа задача номер один Трампа в Украине

29.12.25 16:51

В Киевской области произошло жуткое ДТП с маршруткой

29.12.25 00:35

30.12.25 10:51

29.12.25 00:57

29.12.25 12:25

29.12.25 09:54

29.12.25 15:10

29.12.25 13:49

Папа Римский передал в Украину необычную помощь

29.12.25 00:17

29.12.25 10:33

В Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП с автобусом