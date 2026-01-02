Новым главой ГУР станет Олег Иващенко

Президент УкраиныЗеленский сообщает, что новым главой ГУР станет руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Напомним, что Буданов перейдет на работу главой ОП.
Зеленский увольняет главу ГПСУ Дейнеко
В Одессе перекрыли канал поставок кокаина из Европы
Маск рассказал очень необычную историю о своих налогах
Кирилл Буданов - новый глава Офиса президента
Премьер Дании поругала саму себя
В Черновцах Лужанский спиртзавод отключили от городских сетей, - СМИ
Туск пообещал завоевать Балтику в этом году
США наехали на Китай из-за Тайваня
Трамп рассказал, почему не занимается спортом
Стубб сделал резкое заявление о России
Названа задача номер один Трампа в Украине
Трамп может разместить американские войска в Украине
Зеленский сделал важное заявление по поводу территорий Украины
Зеленский рассказал, готов ли он встретиться с Путиным
Зеленский рассказал, какие вопросы мирного плана остаются неурегулированными
Зеленский сделал ряд заявлений после встречи с Трампом
Трамп сделал ряд заявлений после переговоров с Зеленским
Зеленский рассказал, о чем хочет переговорить с Трампом
В Киевской области произошло жуткое ДТП с маршруткой
Трамп сделал важное заявление по поводу гарантий безопасности для Украины
Стало известно, чем кормили украинскую делегацию и журналистов во время встречи Трампа и Зеленского
Папа Римский передал в Украину необычную помощь
В Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП с автобусом
€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича