США будут продавать венесуэльскую нефть «без ограничений», — Politico

Министр энергетики США Крис Райт объявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть «бессрочно», а вырученные средства пойдут в пользу венесуэльского народа через контролируемые правительством США счета. Об этом пишет Politico.

По его словам, первые продажи будут осуществляться из уже накопленных запасов сырой нефти, а впоследствии на продажу будет выставляться и вновь добытое сырье.

«Вместо блокирования нефтяных поставок мы позволим нефти течь на нефтеперерабатывающие заводы США и по всему миру, обеспечивая стабильные поставки, но эти продажи будет осуществлять правительство США», — заявил Райт во время конференции Goldman Sachs по энергетике, чистым технологиям и коммунальным услугам.

Райт подчеркнул, что продажи будут координироваться непосредственно правительством США, чтобы обеспечить стабильность на рынке и избежать спекуляций.

Что же касается выручки от продажи этой нефти, то они, по словам Райта, «будут зачислены на счета, контролируемые правительством США», а затем «вернутся в Венесуэлу на благо венесуэльского народа».

Заявление прозвучало в тот же день, когда американские военные захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, что лишь подчеркивает решимость Вашингтона взять под контроль венесуэльскую нефтяную индустрию.

Напомним, ранее была информация, что полное восстановление венесуэльских месторождений требует десятков миллиардов долларов инвестиций и более десяти лет работы. В США говорят, что они поставят необходимые химикаты и оборудование для восстановления добычи шламовой нефти и планируют сотрудничать с правительством Венесуэлы для более масштабного восстановления нефтяного сектора.