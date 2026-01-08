Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США будут продавать венесуэльскую нефть «без ограничений», — Politico

США будут продавать венесуэльскую нефть «без ограничений», — Politico

Александр Панько
08.01.26 12:15
138
США будут продавать венесуэльскую нефть «без ограничений», — Politico

Министр энергетики США Крис Райт объявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть «бессрочно», а вырученные средства пойдут в пользу венесуэльского народа через контролируемые правительством США счета. Об этом пишет Politico.

По его словам, первые продажи будут осуществляться из уже накопленных запасов сырой нефти, а впоследствии на продажу будет выставляться и вновь добытое сырье.

«Вместо блокирования нефтяных поставок мы позволим нефти течь на нефтеперерабатывающие заводы США и по всему миру, обеспечивая стабильные поставки, но эти продажи будет осуществлять правительство США», — заявил Райт во время конференции Goldman Sachs по энергетике, чистым технологиям и коммунальным услугам.

Райт подчеркнул, что продажи будут координироваться непосредственно правительством США, чтобы обеспечить стабильность на рынке и избежать спекуляций.

Что же касается выручки от продажи этой нефти, то они, по словам Райта, «будут зачислены на счета, контролируемые правительством США», а затем «вернутся в Венесуэлу на благо венесуэльского народа».

Заявление прозвучало в тот же день, когда американские военные захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, что лишь подчеркивает решимость Вашингтона взять под контроль венесуэльскую нефтяную индустрию.

Напомним, ранее была информация, что полное восстановление венесуэльских месторождений требует десятков миллиардов долларов инвестиций и более десяти лет работы. В США говорят, что они поставят необходимые химикаты и оборудование для восстановления добычи шламовой нефти и планируют сотрудничать с правительством Венесуэлы для более масштабного восстановления нефтяного сектора.

Тэги: США, нефть, Венесуэла

Комментарии

Статьи

03.01.26 10:38

Начало 2026 года: война США и Венесуэлы, революция в Иране

Автор: Александр Панько

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.01.26 16:38

Документ о гарантиях безопасности готов к финализации с Трампом, — Зеленский

08.01.26 15:37

В Днепре объявили чрезвычайную ситуацию

08.01.26 14:40

В Кировоградской области мать-воспитательница приковывала ребенка цепями

08.01.26 13:46

Украинцам могут отключать свет вне графиков из-за резкого похолодания

08.01.26 13:21

Расходы госбюджета в декабре рекордно выросли

08.01.26 12:43

Зеленский ждет от Трампа ответ о сроках гарантий безопасности

08.01.26 12:00

Ученые узнали, когда на Марсе была вода

08.01.26 11:50

Рубио пообещал, что США не будут вторгаться в Гренландию

08.01.26 11:34

США перебросили в Британию элитные спецподразделения и военную авиацию, — The Times

08.01.26 16:38

Документ о гарантиях безопасности готов к финализации с Трампом, — Зеленский

08.01.26 15:37

В Днепре объявили чрезвычайную ситуацию

08.01.26 12:43

Зеленский ждет от Трампа ответ о сроках гарантий безопасности

08.01.26 09:33

Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года

07.01.26 13:06

Буданов оценил переговоры в Париже

07.01.26 11:37

«Коалиция желающих», США и Украина согласовали шаги прекращения огня, — The Financial Times

07.01.26 11:05

Украина, Франция и Британия подписали декларацию

07.01.26 10:29

Гарантии безопасности для Украины: СМИ обнародовали черновик декларации саммита в Париже

07.01.26 09:24

Украина и союзники почти согласовали ключевые документы о прекращении огня, — Politico

07.01.26 09:12

«Укрэнерго» предупредило о графиках отключений света на 7 января

02.01.26 18:23

Новым главой ГУР станет Олег Иващенко

05.01.26 10:07

Трамп признался, что не знает, когда завершится война в Украине

05.01.26 10:43

Зеленский прокомментировал ночную атаку России

02.01.26 16:35

В Одессе перекрыли канал поставок кокаина из Европы

05.01.26 08:54

Трамп хочет вернуть деньги, потраченные на Украину во времена Байдена

06.01.26 16:41

Американцы обнаружили новый способ предотвращения кариеса

02.01.26 11:08

Стубб сделал резкое заявление о России

02.01.26 12:05

В полиции рассказали, как украинцы отпраздновали Новый год

02.01.26 16:08

Маск рассказал очень необычную историю о своих налогах

05.01.26 09:00

Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина

Фото и Видео
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди