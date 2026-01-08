Рубио пообещал, что США не будут вторгаться в Гренландию

Государственный секретарь США Марко Рубио обещает, что вторжения в Гренландию не будет. Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

Глава МИД Франции поведал: «Я разговаривал по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио. Он подтвердил, что это не тот подход, которого придерживаются США».

Добавляется, что американский чиновник также исключил повторение в Гренландии сценария, реализованного в Венесуэле.

Ранее премьер Нидерландов сделал тревожное заявление по поводу Гренландии.