Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?

Завтра власти анонсируют продолжение новогодних кадровых решений, которые будут иметь большое влияние на дальнейший ход войны и существование Украины. Впервые во время войны меняются люди, реализующие политический и ресурсный курс государства и отвечающие за формирование стратегии в действующей власти.

Назначение на главу ОП Буданова, заявление о назначении на министра обороны Федорова – это, при определенных условиях, может привести к началу формирования реальной стратегии и началу реальных реформ в области обороны на пятом году полномасштабной войны. Но может и не привести, поскольку многие факторы будут играть не только в их пользу, но и против.

Не вкладываются в логику усиления обороноспособности разговора об увольнении главы СБУ Малыша – его роль в успешных боевых действиях СБУ является ключевой, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте, и является стержневым человеком в системе безопасности. Если Малыша уберут, значит обороноспособность страны будет ослаблена, и власть будет серьезно разбалансирована.

Некоторые кадровые решения объявлены и вступили в силу, некоторые объявлены, но юридически не состоялись, некоторые обсуждаются, но не объявлены. Завтра посмотрим.

Попробую сделать стрим из всех событий завтра вечером, если позволит обстановка.

